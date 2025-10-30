Что стоит за идеей Путина о "микроперемирии" в Покровске: в ISW раскрыли суть

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин сделал демонстративное заявление о готовности к многочасовому «микроперемирию» в Покровске Донецкой области. Такой шаг, вероятно, имеет целью создать впечатление, что именно Москва якобы не препятствует мирному процессу.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

29 октября Путин заявил, что российские войска якобы окружили украинские силы в Купянске и Покровске, и предложил прекращение огня на два-шесть часов, чтобы журналисты могли попасть в город. Однако, по оценкам ISW, ни один из этих городов не находится в окружении.

Путин также высказал мнение, что Россия якобы опасается украинских провокаций во время такого кратковременного перемирия, которые Киев мог бы использовать для обвинений Москвы.

«Вероятно, Путин использует идею таких „микроперемирий“, чтобы создать видимость заинтересованности России в прекращении огня, особенно после того, как Кремль публично отверг предложение президента США Дональда Трампа о перемирии на текущей линии фронта», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что предложенное перемирие является не мирной инициативой, а медиапостановкой, призванной представить ситуацию в выгодном для России свете.

Отмечается, что глава Кремля объявил об этом предложении показательно, стремясь привлечь внимание к преувеличенным заявлениям об успехах российских войск в Покровске.

В ISW предполагают, что диктатор осознает — Украина не примет такого ложного и показного предложения, что позволит Кремлю дальше продвигать нарратив о якобы нежелании Киева к миру.

Напомним, накануне в ВСУ и Центре противодействия дезинформации опровергли слова Путина о якобы окружении врагом украинских войск в Покровске и Купянске. По состоянию на 29 октября в Купянске и в окрестностях шли тяжелые бои, и враг пытался закрепиться в северной части, но защитники Украины в окружении не находились.

30 октября сам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявления российской пропаганды о якобы «блокировании» украинских сил в Покровске и Купянске. По его словам, подразделения сдерживают численно превосходящее вражеское нашествие, и российская пехота накапливается в городской застройке. Сырский назвал ситуацию сложной и заявил, что работает над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.