Что стоит за пассивностью Трампа в войне против Украины: в CNN рассказали

Трамп и Путин / © Reuters

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Последние заявления президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине вызывают все больше вопросов. Несмотря на словесную критику в сторону Владимира Путина, американский лидер не предпринимает решительных шагов против Кремля.

Об этом сообщает CNN.

В Москве реакцию Трампа на массированные атаки дронов по украинским городам назвали «эмоциональной перегрузкой», а саму администрацию США — не готовой к жестким санкциям или усиленному давлению.

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Как отмечает издание, российский диктатор может безнаказанно проверять решительность Вашингтона. Более того, Трамп нередко «смягчает» свою критику Кремля упреками в адрес Киева и президента Владимира Зеленского.

По информации CNN, активизация обстрелов украинских городов, в том числе по гражданскому населению, началась почти сразу после разговора Трампа с Путиным. Аналитики расценивают это как попытку Кремля проверить американского президента на прочность.

В материале отмечается, что Трамп загнал себя в политическую ловушку: он последовательно выступал против финансовой помощи Украине, а также продвигал идею мирных переговоров с Россией. Теперь введение жестких санкций может выглядеть как признание ошибок и ударить по его репутации.

По самому пессимистическому сценарию, Трамп может просто выйти из переговоров по завершению войны. В таком случае у России будет возможность продолжить стратегию «войны на истощение» и усилить атаки на гражданскую инфраструктуру.

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Напомним, США надеются, что после встречи Украины и РФ в Стамбуле, которая может состояться 2 июня, ситуация по мирному урегулированию «сдвинется с мертвой точки».

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп выступает за решение войны «за столом переговоров, а не на поле боя».

При этом Соединенные Штаты Америки обеспокоены возможным решением Украины не участвовать в мирных переговорах с Россией, запланированных в Стамбуле.