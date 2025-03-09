Что стоит за решением Трампа прекратить помощь Украине: Портников назвал истинную причину

По мнению журналиста, Трамп давит на Украину для того, чтобы замаскировать неспособность давить на РФ.

Президент США Дональд Трамп давит на Украину, чтобы замаскировать свою неспособность давить на РФ и Путина.

Такое мнение высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников в интервью Янине Соколовой.

Портников подчеркнул, что Путин не собирается заканчивать войну, а просто придумывает условия, позволяющие ему ее продолжать.

По мнению журналиста, прекращение помощи Украине от США скорее пропагандистское решение, которое должно замаскировать неспособность Трампа повлиять на Путина.

"И я все время это говорил до того, как Трамп стал президентом: у Трампа не будет возможности давить на Путина. Его возможности давления не отличаются от возможностей давления, которые были у Байдена. Он – президент США, а не волшебник. Но у него есть возможности, которые никогда не позволял Джо Байден – Трамп может давить на Украину, для того, чтобы замаскировать неспособность давить на РФ", – подытожил Виталий Портников.

Ранее Виталий Портников объяснил, в чем состоит план Трампа по завершению войны.

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