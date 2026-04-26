Что такое победа Украины в войне с РФ: Залужный назвал три неотъемлемых составляющих

Валерий Залужный / © Associated Press

Реклама

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наметил личное видение победы Украины в войне с Россией.

Об этом он заявил в ходе общения со студентами, передает «Фабрика новостей».

По его мнению, победа — это не только завершение боевых действий, но и создание условий для безопасного и перспективного будущего последующих поколений.

Реклама

1. Ощущение безопасности

«Первое. После того, как объявят победу, через 16-17 минут я хочу почувствовать себя в безопасности. Я хочу почувствовать себя в безопасности после того, как будет объявлена победа. Я хочу знать, что мои внуки не будут воевать. Вот первое, что я хочу получить. Что такое победа для меня? Ощущение безопасности», — объяснил бывший главком.

2. Экономическое развитие

Второй составляющей Залужный назвал перспективы развития для государства в целом и каждого гражданина в частности.

«Я хочу получить ощущение того, что у моей страны, моих детей, моей семьи есть неограниченные перспективы для развития. Это можно связать с каким-то экономическим ростом. Это, конечно, будет распространяться и возможность развиваться. …Вот второе, что я хочу почувствовать после того, как объявят победу, это о том, что эта страна, обессиленная войной, заплатив высокую цену, она получила перспективу. Конечно, это будет банально выглядеть — в привлечении каких-то средств, каких программ долгосрочных и так далее», — отметил Залужный.

3. Территориальная целостность

Третий аспект касается территориальной целостности. Залужный сравнил это с собственным домом: если сосед отобрал часть твоего, скажем огорода, этот вопрос не должен быть закрыт.

Реклама

«Если выяснится, что в этом моем доме кусок моего города или мой сарай заберет мой сосед, единственное, что я сделаю — я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет себе и сарай, и этот огород. И еще он мне поклянется, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что он сына своего заставит сделать это и поклянется ему, что его сын заберет назад это все, что у нас забрали вследствие этого. Вот что для меня лично для гражданина Украины победа», — добавил дипломат.

Резумируя, Залужный тезисно подвел эти итоги.

1) Ощущение безопасности — это присоединение к некоему союзу безопасности.

2) Неограниченные перспективы: Украина должна политически и экономически войти в какой-то союз.

3) Ощущение дома — это то, что характерно для каждого украинца.

Ранее президент Зеленский рассказал, уволит ли Валерия Залужного из-за критики в свой адрес.