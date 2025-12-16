Что такое "свободная экономическая зона" для Донбасса: Зеленский об идее США

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность создания буферной зоны в Донбассе.

Об этом глава государства сказал в беседе с журналистами после переговоров в Берлине.

Зеленский подтвердил, что позиции россиян не изменились — они хотят полностью весь украинский Донбасс.

«Позиция наша практичная, реальная, справедливая, мы на ней стоим, мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну — свободная экономическая зона — это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса», — объяснил он.

Президент подчеркнул, что Украина ни де-юре, ни где факто признавать Донбасс российским не будет.

«Но, тем не менее, мы проговорим вопрос о территории. Вы знаете, что это один из ключевых (вопросов — Ред.). В этом вопросе у нас пока консенсуса нет. Буду откровенным», — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел личный разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили будущие документы о гарантиях безопасности для Украины.