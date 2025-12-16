- Дата публикации
Что такое "свободная экономическая зона" для Донбасса: Зеленский об идее США
По словам Зеленского, на переговорах вопрос территорий один из ключевых. И консенсуса в нем нет.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность создания буферной зоны в Донбассе.
Об этом глава государства сказал в беседе с журналистами после переговоров в Берлине.
Зеленский подтвердил, что позиции россиян не изменились — они хотят полностью весь украинский Донбасс.
«Позиция наша практичная, реальная, справедливая, мы на ней стоим, мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну — свободная экономическая зона — это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса», — объяснил он.
Президент подчеркнул, что Украина ни де-юре, ни где факто признавать Донбасс российским не будет.
«Но, тем не менее, мы проговорим вопрос о территории. Вы знаете, что это один из ключевых (вопросов — Ред.). В этом вопросе у нас пока консенсуса нет. Буду откровенным», — подытожил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел личный разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили будущие документы о гарантиях безопасности для Украины.