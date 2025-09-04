"Что-то должно произойти": Трамп сделал новое заявление о переговорах Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к мирному соглашению между Украиной и РФ, но Владимир Зеленский и Путин «еще не готовы» к переговорам.

Об этом Трамп сказал в интервью CBS News.

Президент США подчеркнул, что он остается преданным стремлению к мирному соглашению между Россией и Украиной, несмотря на возрастающую неопределенность перспективы личных переговоров между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать», — резюмировал Дональд Трамп.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возразил, что он только возмущается действиями Путина и ничего не делает, чтобы его остановить. «У меня нет ни одного сообщения для президента Путина, он знает мою позицию. Он примет решение так или иначе. Каким бы ни было его решение, мы будем либо удовлетворены им, либо недовольны. А если мы недовольны, вы увидите, что произойдет», — сказал Трамп в Овальном кабинете, когда проводил встречу с президентом Польши Каролем Навроцким.