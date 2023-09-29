"Что-то опасное": Байден заявил об угрозе для демократии со стороны Трампа и его сторонников

Американский лидер вспомнил слова Трампа о том, что Конституция дает ему право "делать все, что вздумается на посту президента".

Президент США Джо Байден предупредил об угрозах демократии в Штатах, в частности, и в случае победы на следующих выборах Дональда Трампа, а также со стороны его сторонников.

Свои заявления американский лидер сделал во время выступления в Аризоне 28 сентября, сообщает CNN.

Байден заявил, что "сейчас в Америке происходит нечто опасное". Он вспомнил об экстремистском движении MAGA, "которое не разделяет основные убеждения нашей демократии".

"Нет сомнений, что Республиканской партией сегодня руководят и запугивают республиканские экстремисты MAGA. Их экстремистская повестка дня, если она будет реализована, коренным образом изменит институты американской демократии, которыми мы их знаем", — предостерег президент США.

Он также обратил внимание на слова Трампа о том, что Конституция дает ему право "делать все, что вздумается на посту президента". Американский лидер подчеркнул, что даже в шутку никогда не слышал о таком. Байден намекнул и на недавние слова Трампа о смертной казни для генерала Марка Милли, которого скандальный политик обвинил в измене. Президент США отметил, что после этих слов молчание республиканцев было "оглушительным".

"Я верю в свободные и честные выборы и мирную передачу власти. Я верю, что в Америке нет места – ни одного, ни одного, ни одного – политическому насилию", – сказал американский лидер.

К слову, в Великобритании заверили, что будут поддерживать Украину вне зависимости от результатов президентских выборов в США.

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