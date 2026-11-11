Что-то пошло не так в Абу-Даби: почему переговоры Украины и РФ зашли в тупик - Le Monde

Переговоры в Абу-Даби

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Мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США в Абу-Даби пока не принесли ощутимых результатов. Москва не соглашается на прекращение огня, в то время как американские представители обсуждают с партнерами более широкий план европейской безопасности, который вызывает беспокойство в Киеве и Европе.

Об этом пишет французское издание Le Monde, анализируя ход начавшихся 10 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах переговоров.

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После четырех часов обсуждений стороны не достигли заметного прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский назвал дискуссии "конструктивными", однако российская делегация воздержалась от публичных комментариев.

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Показательной, по оценке издания, стала встреча руководителя Офиса президента Кирилла Буданова с представителем российской делегации Дмитрием Минаевым, возглавляющим контрразведку ФСБ. По данным украинской разведки, именно Минаев организовывал покушение на Буданова в 2019 году.

США ищут компромисс с Россией, но Европа беспокоится

Несмотря на отсутствие результатов, в Вашингтоне положительно оценивают сам факт возобновления прямых переговоров. Госсекретарь США Марк Рубио заявил 9 ноября, что Дональд Трамп сделал завершение российско-украинской войны одним из своих приоритетов.

"Похоже, мы единственная страна в мире, а президент - единственный лидер, который может посадить россиян и украинцев за один стол", - сказал Рубио журналистам в Париже.

В то же время, американская администрация признает сложность переговоров и необходимость искать нестандартные решения.

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По информации Le Monde, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в последние месяцы продвигали идею экономического сближения с Россией еще до завершения войны. В частности, обсуждались возможные договоренности по энергетической сфере.

Теперь американская сторона поднимает вопрос создания новой архитектуры европейской безопасности, которая учитывала бы интересы России. В Европе опасаются, что это позволит Кремлю выдвигать более широкие требования, а вопрос немедленного прекращения боевых действий отойдет на второй план.

По мнению экспертов, спешка Вашингтона может быть связана и с внутриполитической ситуацией в США после промежуточных выборов.

«Уиткофф и Кушнер, вероятно, очень нервничают и хотят представить себя миротворцами, а не бизнесменами. Они знают, что демократы в Конгрессе будут внимательно следить за их работой», — отметила глава Международной кризисной группы Комфорт Эро.

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Европа настаивает на прекращении огня к большому мирному соглашению

Представители Германии, Франции и Великобритании прибыли в Абу-Даби, чтобы согласовать позиции с США перед трехсторонними переговорами. Европейские партнеры опасаются, что Вашингтон может пойти на дополнительные уступки Москве ради скорейшего заключения соглашения.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров резко высказался против участия европейцев в переговорном процессе, заявив: «Пусть европейцы остаются в гостинице!»

Несмотря на ограниченную роль во встречах, европейские дипломаты донесли американским представителям свои ключевые требования.

«Мы очень четко определили свои приоритеты. Обсуждение архитектуры безопасности — почему бы и нет, но сначала должно быть прекращение огня, затем гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить любую новую российскую агрессию. Только после этого мы сможем говорить о более широком плане», — объяснил один из европейских дипломатов.

В совместном заявлении США и европейских партнеров также отметили необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и создать надежные механизмы послевоенной безопасности.

При этом Вашингтон допускает расширение переговоров по привлечению европейских стран в будущем. Однако неизвестно, согласится ли Россия на прекращение огня, которого требуют Киев и его союзники.

Сам Зеленский, комментируя дипломатические усилия во время пребывания в Копенгагене, подчеркнул, что его задача — не угождать Трампу, а сделать все возможное для привлечения американцев и европейцев к переговорам.

Таким образом, главное противоречие остается неизменным: Украина и Европа требуют сначала остановить боевые действия, в то время как Москва не соглашается на предложенное прекращение огня.

Мирные переговоры — последние новости

США хотят изменить формат переговоров о мире в Украине – привлечь страны Европы. Представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что в последние месяцы американская, украинская и европейская стороны совместно разрабатывали предложения по окончанию военно-конфликта.

По словам американского политика, Путин готов к миру «в надлежащих условиях». Впрочем, о чем идет речь, он не сообщил.

Известно, что Украина передала России предложения о перемирии. В частности, речь идет о прекращении огня в Черном море и энергетике и теперь ждет ответа России.

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