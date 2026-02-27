- Дата публикации
Что тормозит финальное решение на мирных переговорах: в ОПУ объяснили
На трехсторонних переговорах Украины, США и России военная рабочая группа почти завершила часть задач, согласовав 90% необходимых вопросов. Однако для окончательного прорыва и прекращения огня теперь требуется воля политиков.
Об этом рассказал первый заместитель руководителя Офиса президента, участник переговоров Сергей Кислица в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Готовность к прекращению огня
По словам должностного лица, являющегося непосредственным участником переговорного процесса, нынешние раунды свидетельствуют о том, что военная группа подошла к своему пределу. Остаток работы невозможно выполнить на военном уровне, ведь он требует исключительно политических решений.
Именно политическая группа должна подготовить саммит лидеров, которые найдут совместное решение и дадут инструкции своим армиям прекратить войну.
«Ценность состоит в том, что мы исходим из того, что сейчас даже есть приемлемые главные элементы архитектуры системы мониторинга нарушения либо боевых действий, либо прекращение огня», — отметил Сергей Кислица.
Оценка президента Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на переговорах в Женеве не удалось достичь согласия по самым сложным вопросам , обвинив Москву в попытках намеренно затянуть процесс. По его словам, среди наиболее спорных тем остаются статус временно оккупированных территорий на востоке и будущее Запорожской АЭС, которая находится под контролем РФ.
В то же время, глава государства назвал военный канал коммуникации конструктивным, поскольку именно там подробно обсуждаются реальные механизмы потенциального прекращения огня.
"Военные понимают, как контролировать прекращение огня и завершение войны, если есть политическая воля", - подчеркнул Владимир Зеленский.