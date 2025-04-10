Что тормозит "коалицию желающих" для поддержки Украины: источники Bloomberg

Войска стран-членов НАТО / © Associated Press

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Инициированная Великобританией и Францией «коалиция желающих» обеспечить поддержку Украины после потенциального прекращения огня рискует остановиться. Причина — отсутствие четких гарантий безопасности со стороны США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

Министры обороны стран-участниц «коалиция желающих» соберутся 10 апреля на встрече НАТО. Встреча состоится на фоне дискуссий между Британией и Францией о том, нуждается ли формируемая из добровольцев миротворческая миссия в американском «страховании». Британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что такая миссия будет жизнеспособна только при наличии гарантий безопасности от США.

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США отказываются предоставлять гарантии безопасности

В статье отмечается, что европейские лидеры пытаются получить весомую роль в мирных переговорах под американским руководством по завершению войны России против Украины. Британия и Франция пытаются убедить президента США Дональда Трампа оказать авиационную поддержку, наблюдение на границах и разведданные вместо непосредственного размещения войск. Но Трамп отказывается предоставлять такие обязательства с тех пор, как план впервые обсудили два месяца назад.

Британские чиновники настаивают на критически важном участии США в коалиции. Речь идет о группе союзников из ЕС, НАТО и вне Альянса, согласных поддержать Украину на фоне вероятного уменьшения вовлеченности США. По словам Стармера, гарантии безопасности с американской стороны являются «единственным способом» сдержать Россию от новой агрессии против Украины.

По информации источников, около 15 стран подтвердили готовность отправить свои силы для участия в миссии. НАТО на этом этапе не принимает непосредственного участия. В то же время, Канада и Австралия предложили предоставить войска для совместной работы с европейскими подразделениями.

Предварительный план по миротворческой миссии

Генералы французской и британской армий представят министрам обороны результаты своей недавней поездки в Украину, в ходе которой частично оценивали потребности Киева. Генералы предложат варианты по конкретному планированию участия коалиции. Формат предстоящей миссии до сих пор находится в стадии обсуждения.

Согласно предварительному плану, миротворческие силы могут быть введены только после заключения мирного соглашения. Главную линию сдерживания будет составлять полностью вооруженная украинская армия, а европейские войска будут обеспечивать охрану важных объектов инфраструктуры, крупных портов и городов, отдаленных от линии фронта. Западные чиновники подчеркивают, что ключевой элемент плана — сильные ВСУ в послевоенный период.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал, что во время встречи «коалиции желающих» 10 апреля стороны будут обсуждать размещение военного контингента в Украине.