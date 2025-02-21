Что тормозит подписание соглашения Украины и США о полезных ископаемых: в ОП ответили

Официальных комментариев по поводу финального текста соглашения от украинской стороны пока нет.

Украина и США продолжают работу над соглашением о редкоземельных ископаемых, но некоторые ее пункты нуждаются в доработке, в частности в аспекте гарантий безопасности.

Об этом сообщил источник в Офисе президента в комментарии для Суспільного.

"Команды работали минувшей ночью до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых из США улучшили в интересах Украины, пока преждевременно. С точки зрения безопасности остаются вопросы, которые нужно доработать", — отметил собеседник.

В то же время, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Владимир Зеленский якобы уже собирается подписать соглашение.

Он подчеркнул, что это будет полезно для Украины и напомнил, что именно президент Украины предложил США сотрудничество по добыче редкоземельных металлов в сентябре 2024 года.

Напомним, администрация Трампа предоставила Украине улучшенный проект соглашения о полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский разозлил Трампа, отклонив его первоначальное предложение.

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