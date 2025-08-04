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Что Трамп демонстрирует визитом Виткоффа в РФ: объяснение Климкина
Путин не хочет серьезных переговоров ни с Украиной, ни с Европой.
Глава РФ Владимир Путин готов вести переговоры только с президентом США Дональдом Трампом. Так, поездка спецпредставителя Стива Виткоффа может являться частью этих серьезных переговоров.
Об этом заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014–2019) и аналитик, в новом выпуске «Климкин объясняет» на YouTube-канале LIGA.net.
Он отмечает, что для Трампа есть два серьезных переговорщика — это США и Китай.
«Любые серьезные переговоры Путин готов вести либо с Трампом, либо с китайцами. Он даже европейцев сегодня не считает теми, с кем можно вести серьезные переговоры», – объясняет Климкин.
Вероятно, общение с Виткоффом — это уже серьезная история. Дипломат акцентирует: он не человек, который принимает окончательные решения, хотя у него есть доверие Трампа.
"Но это означает, что Трамп будет смотреть в соответствии с тем, как он понимает ситуацию - доверяя своим инстинктам - на дальнейший переговорный процесс", - заключил эксперт.
Напомним, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подлодок ближе к РФ . Мол, Кремль очень аккуратно относится к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой.
«Американские подлодки и так находятся на боевом дежурстве. Это неизменный процесс. Это первое. В общем, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы комментировать. Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию, позиция президента Путина отлично известна», — сказал Песков.
Песков считает, что все должны быть "очень и очень аккуратными с ядерной риторикой".
Не обошел вниманием он и заявления главы Совбеза страны Дмитрия Медведева.
«В каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, которые очень жестко настроены в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда», — прокомментировал Песков.
Поэтому, утверждает он, главная позиция президента России Владимира Путина, поскольку тот формулирует внешнюю политику в государстве.