Что Трамп может сказать Путину: Зеленский предположил ход возможного разговора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 20% украинской территории, оккупированной россиянами, расположено около половины месторождений редкоземельных металлов. Это огромные ресурсы и деньги, поэтому нельзя допустить, чтобы ими завладел агрессор.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Конечно, они не захватили 20% наших полезных ископаемых, это меньше. Намного меньше. Но все равно это сотни миллиардов. Надо остановить Путина и защитить то, что мы имеем — очень богатый город Днепр, центральную Украину", — подчеркнул президент.

Следует заметить, что редкоземельные металлы играют немаловажную роль в производстве магнитов, электродвигателей и бытовой электроники.

"Путин не просто захватывает их [полезные ископаемые – ред.] вместе с землей, он уже думает о том, как привлечь других партнеров в свой альянс – Северную Корею, Иран… и он даст им доступ", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина владеет самыми большими в Европе запасами титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, используемого в ядерной энергетике и оружии. Россия в деталях знала, где находятся критически важные ресурсы Украины, ведь у нее остались данные геологической разведки еще с советских времен.

"Мне кажется, что Трамп может сказать Путину: слушай, ты только что забрал триллионы, это так не работает. Надо вернуть то, что принадлежит другой стране", — предположил Владимир Зеленский.

Напомним, президент США намекнул на встречу с Путиным. По его словам, у него с российским диктатором всегда были "хорошие отношения".

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