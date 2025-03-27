Что требует Кремль в обмен на прекращение огня в Черном море: Рубио ответил

Российская Федерация вроде бы готова согласиться на прекращение огня в Черном море. Впрочем, Москва сделает это в обмен на снятие санкций, которые не были введены США.

Об этом рассказал американский государственный секретарь Марко Рубио, пишет УНИАН.

"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они внедрены Европейским Союзом. Поэтому когда наши люди вернутся, мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен", сообщил американский чиновник.

По словам Рубио, теперь в Вашингтоне должны оценить требования, выдвигаемые Россией. Американские чиновники, говорит госсекретарь, будут работать над тем, чтобы "более полно понять, какая позиция России или что они просят в обмен". После этого российскую позицию представят президенту Дональду Трампу, который и будет предпринимать дальнейшие шаги Белого дома.

Вместе с тем, заявил Рубио, сам факт обсуждения прекращения огня уже положительный.

"Я думаю, что это хорошо, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, будь то энергетический или возможно в Черном море", — добавил он.

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