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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Что требует РФ от Украины в своем "меморандуме" — детали от Axios

По информации СМИ, Россия на переговорах в Стамбуле продолжала предъявлять ультимативные требования к Украине.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Переговоры в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле / © Getty Images

В понедельник Россия предоставила Украине «мирный меморандум», в котором изложены условия Кремля о прекращении огня и мирного соглашения. Позиция РФ практически остается неизменной.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что переговоры завершились примерно через час без каких-либо явных прорывов, за исключением соглашения о еще одном обмене пленными. Россия по-прежнему исключает требование президента Трампа о немедленном прекращении огня.

Как рассказал украинский чиновник на условиях анонимности, позиция России, изложенная в мирном меморандуме, остается «прежней» и включает требование о выводе ВСУ из регионов Украины, на которые претендует Россия. Речь идет о всей территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Россияне также предложили вернуть 10 детей, вывезенных из Украины в Россию, до 10 июля, заявили два украинских чиновника, отметив, что это лишь небольшая часть содержащихся в РФ украинских детей.

Ранее глава делегации Украины Рустем Умеров рассказал об итогах встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Также мы писали, что сказал глава делегации РФ Мединский о переговорах в Стамбуле.

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