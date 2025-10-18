Что Украина отдаст за мир: эксперт о новом плане Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Владимиром Зеленским фактически поставил Украине ультиматум, ключевым требованием которого является немедленная остановка огня по текущей линии фронта. Кремль на это заявление отреагировал полным режимом тишины, что может свидетельствовать как о подготовке к согласованию на такую формулу, так и к категорическому отказу.

Доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко проанализировал новый план Трампа и указал, что кроме остановки боевых действий речь идет о допущении российских партий к выборам, вопросах РПЦ и русского языка, а также о неожиданных экономических ставках, таких как лицензии на добычу редкоземов для американских. Об этом он написал в Facebook.

Приводим анализ нового плана Трампа.

1. Российские СМИ полностью проигнорировали заявление Трампа о линии фронта. Такое единодушие возможно только по прямому указанию Кремля. Кремль в таких случаях имеет три тактики: дает свою трактовку; позволяет СМИ потопить неприятную ему историю в свободной генерации идей и домыслов СМИ, а затем выбирает три-четыре идеи, которые зашли больше всего, чтобы каждый сам себе что-то додумывал или просто включает режим тишины. По состоянию на сегодняшний день (через 12 часов после заявления Трампа) имеем режим тишины.

2. С чем связан этот режим тишины, пока ответить сложно. Это может означать и подготовку к согласованию на эту формулу и одновременно подготовку к тому, чтобы в Будапеште сказать «нет».

3. Разговор Трампа с Зеленским, похоже, был неким ультиматумом со следующими вводными: я (Трамп) добиваюсь остановки огня по линии фронта и соглашаюсь на другие пожелания Путина (допущение русских партий к выборам, РПЦ, русский язык, отзыв санкций). Пока неясно, какие требования выставит Россия по сокращению ракетной программы и вообще нашей армии и ВПК. Ну а дальше, если есть договоренность, то в течение 45 дней состоятся президентские выборы (возможно вместе с выборами в ВР).

4. В этом контексте даже теоретически не было шансов обсуждать Томагавки и энергетику. И я повторю то, что говорил раньше: на этом этапе Томагавки это гибридная история, а не военная. Путина пугали: не пойдешь на сделку, уничтожим нефтеперевалку.

5. Еще один вопрос, который пока вынесен за скобки — лицензия на добычу редкоземов на севере России для американских компаний. Трамп после разговора с Путиным заявил, что ждет экономических проектов, которые будут стартовать после мирного соглашения. Это также будет частью будапештского соглашения (если это будет). И здесь у Путина сверхсложная ситуация, потому что против этого будет точно выступать Китай.

6. Трамп хочет войти в переговоры с Китаем «миротворцем» для того, чтобы не допустить единого фронта Китай-РФ. Но даже если соглашения не будет, Россия будет все равно оставаться в позиции, когда нужно балансировать между Пекином и Вашингтоном, а не лечь полностью под Пекин. Почему? Напоминаю о Томагавках, которые легко снова вытащить из-под стола.

7. Если переговоры провалятся, Трамп не сможет отойти от украинского вопроса. Логика выборов в США заставит его быть на нашей стороне как минимум в продаже оружия. Поэтому эту страшилку стоит сразу отбросить. Хотя ее и будут продвигать россияне и полезные идиоты.

Политолог Вадим Денисенко считает, что главный вопрос сейчас: что на такой пакет предложений скажет Владимир Путин.

Что предшествовало

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас «это только предмет для переговоров».