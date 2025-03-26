Что Украина ждет от саммита "коалиции желающих": Зеленский ответил

Важнейший вопрос саммита "коалиции желающих" – кто действительно готов отправить свои войска в Украину.

На саммите "коалиции желающих", который состоится в Париже в четверг, 27 марта, партнеры Украины планируют представить свои отдельные пакеты поддержки. Детали этих предложений и будут обсуждать участники мероприятия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду, 26 марта.

"После того как они скажут детали, я думаю, мы и будем коммуницировать", — отметил Зеленский.

Он уточнил, что одной из тем саммита также будут "некоторые вопросы" по гарантиям безопасности.

"Наши представители, наши генеральные штабы работали все это время, несколько недель общались по поводу контингента, в каком формате, что может быть, какой количественный состав и т.д. Ну и важно, что они [миротворцы – ред.] могут делать, чего они не могут делать. Эта инфраструктура, она очень непростая. Завтра будет большое представительство многих стран", – отметил президент.

По его мнению, самым важным будет вопрос, кто действительно готов отправить свои войска в Украину.

"А на что готовы контингенты, пока, если честно, рано говорить", – добавил Владимир Зеленский.

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Напомним, Макрон назвал варианты механизмов, которые могут использоваться для контроля над перемирием. Он отметил, что даже если западные миротворцы и будут присутствовать в Украине, то точно не на линии столкновения

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