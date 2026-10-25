ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
515
Время на прочтение
3 мин

Что в документе, который Уиткофф повез Путину и готова ли Украина к обмену территорий: Зеленский ответил

Владимир Зеленский объяснил, какие предложения содержит документ, который Стив Уиткофф повез Владимиру Путину. Президент назвал красные линии Украины по армии, нейтральному статусу и территориям.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Что в документе, который Уиткофф повез Путину и готова ли Украина к обмену территорий: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что документ, который спецпосланник США Стив Уиткофф повез Владимиру Путину после переговоров в Осло, содержит разные предложения американской стороны. По словам главы государства, среди принципиальных позиций Украины — неприемлемость нейтрального статуса и ограничение украинской армии.

Об этом глава государства рассказал в интервью ведущей ТСН. Неделя Алли Мазур.

Он как раз прокомментировал документ с предложениями американской стороны, который спецпосланник США Стив Уиткофф передал президенту РФ Владимиру Путину после переговоров в Осло.

По словам Зеленского, документ содержит разные направления и предложения американской стороны, в частности, относительно подходов к безопасности Украины. Однако у Киева есть четкие позиции по вопросам, которые не могут быть предметом компромисса.

«Мы не можем говорить о нейтральности нашей страны… И мы не должны. Наше видение, в принципе совместно с американцами, мы не можем говорить об ограничении украинской армии», — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины не могут определяться Россией.

«Наши гарантии безопасности не могут быть надиктованы российской стороной. Так что выводы понятны. Ограничения нашей армии и нейтральность Украины не обсуждаются», — заявил Зеленский.

Готова ли Украина к обмену территориями

Отдельно президент прокомментировал предложения по возможному обмену территориями. По его словам, американская сторона неоднократно поднимала этот вопрос, в частности обсуждала, на какие принципиальные вещи Украина могла бы согласиться в обмен на другие договоренности.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий, по позиции украинской стороны, должен рассматриваться непосредственно руководителями государств, а другие вопросы могут обсуждать технические группы.

«Вопрос территории — это красная линия, которая может обсуждаться только на уровне лидеров. Это для нас и было всегда константой. Но вопрос территории, безусловно, американцы поднимают часто: на что мы готовы обменивать те или иные принципиальные вещи… Все должны понять, что мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению. Если территориальный вопрос, то на уровне лидеров. Другие вопросы — на уровне технических групп», — сказал он.

Когда могут обсудить предложения

Зеленский отметил, что в документе предусмотрены другие форматы и предложения для дальнейшего общения. По его словам, обсуждение этих вопросов может пройти в ноябре 2026 года.

«В ноябре можно все это обсудить», — заявил президент.

Напомним, в России признали, что расчеты на скорейшее укрощение Украины с помощью президента США Дональда Трампа не оправдали надежд. Помощник Путина Юрий Ушаков в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что Вашингтону так и не удалось добиться от Киева капитуляции из-за поддержки ЕС.

Ранее в Кремле заявили, что после 4 ноября Россия якобы готова вернуться в переговорный процесс в трехстороннем формате с участием Украины и США. Тот же Юрий Ушаков отмечал, что контактов по «украинскому вопросу» не было уже давно.

Между тем Соединенные Штаты, ранее называвшие оборону Украины передовой в мировой борьбе за свободу, при администрации Дональда Трампа начали направлять финансовые потоки в Москву. Об этом пишут ведущие западные СМИ.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie