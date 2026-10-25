Что в документе, который Уиткофф повез Путину и готова ли Украина к обмену территорий: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что документ, который спецпосланник США Стив Уиткофф повез Владимиру Путину после переговоров в Осло, содержит разные предложения американской стороны. По словам главы государства, среди принципиальных позиций Украины — неприемлемость нейтрального статуса и ограничение украинской армии.

Об этом глава государства рассказал в интервью ведущей ТСН. Неделя Алли Мазур.

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Он как раз прокомментировал документ с предложениями американской стороны, который спецпосланник США Стив Уиткофф передал президенту РФ Владимиру Путину после переговоров в Осло.

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По словам Зеленского, документ содержит разные направления и предложения американской стороны, в частности, относительно подходов к безопасности Украины. Однако у Киева есть четкие позиции по вопросам, которые не могут быть предметом компромисса.

«Мы не можем говорить о нейтральности нашей страны… И мы не должны. Наше видение, в принципе совместно с американцами, мы не можем говорить об ограничении украинской армии», — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины не могут определяться Россией.

«Наши гарантии безопасности не могут быть надиктованы российской стороной. Так что выводы понятны. Ограничения нашей армии и нейтральность Украины не обсуждаются», — заявил Зеленский.

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Готова ли Украина к обмену территориями

Отдельно президент прокомментировал предложения по возможному обмену территориями. По его словам, американская сторона неоднократно поднимала этот вопрос, в частности обсуждала, на какие принципиальные вещи Украина могла бы согласиться в обмен на другие договоренности.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий, по позиции украинской стороны, должен рассматриваться непосредственно руководителями государств, а другие вопросы могут обсуждать технические группы.

«Вопрос территории — это красная линия, которая может обсуждаться только на уровне лидеров. Это для нас и было всегда константой. Но вопрос территории, безусловно, американцы поднимают часто: на что мы готовы обменивать те или иные принципиальные вещи… Все должны понять, что мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению. Если территориальный вопрос, то на уровне лидеров. Другие вопросы — на уровне технических групп», — сказал он.

Когда могут обсудить предложения

Зеленский отметил, что в документе предусмотрены другие форматы и предложения для дальнейшего общения. По его словам, обсуждение этих вопросов может пройти в ноябре 2026 года.

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«В ноябре можно все это обсудить», — заявил президент.

Напомним, в России признали, что расчеты на скорейшее укрощение Украины с помощью президента США Дональда Трампа не оправдали надежд. Помощник Путина Юрий Ушаков в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что Вашингтону так и не удалось добиться от Киева капитуляции из-за поддержки ЕС.

Ранее в Кремле заявили, что после 4 ноября Россия якобы готова вернуться в переговорный процесс в трехстороннем формате с участием Украины и США. Тот же Юрий Ушаков отмечал, что контактов по «украинскому вопросу» не было уже давно.

Между тем Соединенные Штаты, ранее называвшие оборону Украины передовой в мировой борьбе за свободу, при администрации Дональда Трампа начали направлять финансовые потоки в Москву. Об этом пишут ведущие западные СМИ.

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