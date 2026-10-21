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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Что за чертовщина, Стив?": сенатор США жестко ответил Уиткоффу на слова о Путине-гуманисте

Сенатор США разнес Уиткоффа за слова о Путине и вспомнил похищенных детей.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Стив Виткофф Владимир Путин

Стив Виткофф Владимир Путин / © Associated Press

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис возмутился заявлением спецпосланника Стива Уиткоффа, который во время общения с Владимиром Путиным назвал главу Кремля «гуманистом».

Об этом сенатор написал в своем сообщении в Х.

«Что за чертовщина, Стив?» — обратился Тиллис к Уиткоффу, реагируя на его слова.

Сенатор подчеркнул, что считает подобные высказывания недопустимыми. Он порекомендовал поискать в словаре определение слова «гуманист» и поинтересовался, как можно вообще говорить такие позорные и возмутительные вещи.

«Тебе следует вернуться в Украину и спросить семьи детей, которых Путин похитил и убил, считают ли они вашего друга Путина "гуманистом"», — заявил американский политик.

В подтверждение своих слов Тиллис добавил к сообщению скриншот с термином из словаря, где отмечается, что гуманист — это «человек, участвующий в улучшении жизни людей и уменьшении их страданий».

Сообщение уХ.

Сообщение уХ.

Переговоры Уиткоффа и Путина — последние новости

Напомним, 21 октября американский посланник Стив Уиткофф во время встречи с президентом-диктатором Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге принялся раздавать комплименты и восхвалять его «гуманизм».

Впоследствии Стив Уиткофф во время встречи с «фюрером» РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах и о «почве для прекращения огня».

К слову, Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине.

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