Что задумал Пекин по отношению к РФ: Жданов прокомментировал курсирование российских грузовых самолетов в Китай

Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что задумал Китай в своей политике по отношению к России.

Об этом он рассказал в своем youtube-канале.

По словам эксперта, Китай и Соединенные Штаты сейчас формируют новую систему мирового порядка – двухполярный мир.

"Естественно, что они договариваются о сферах влияния. Я думаю, что Китай начал свою игру именно из-за этой ситуации. Потому что они договорились, что США разработали определенный план по разделу мировых сфер влияния", – говорит Жданов.

Эксперт утверждает, что на G20 Байден и Си Цзиньпин договорились об определенном плане двусторонних отношений.

"По итогам встречи между Байденом и Си Цзиньпином на G20 не был опубликован совместный коммюнике. Но каждая из сторон заявила, что глава Госдепа Блинкин должен этот план привезти в Пекин в январе 2023 года. Сейчас будут работать рабочие группы, а затем будут согласовывать переговорную позицию", – говорит Жданов.

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По его мнению, именно поэтому Китай, чтобы улучшить свою переговорную позицию, очевидно решил помочь России в войне. Соответственно появилась информация, что российские грузовые самолеты регулярно курсируют в КНР.

"На нашем поле боя строится новый мировой порядок. Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США по сферам влияния в мире", — подытожил эксперт.