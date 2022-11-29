Что задумал Пекин по отношению к РФ: Жданов прокомментировал курсирование российских грузовых самолетов в Китай

Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что задумал Китай в своей политике по отношению к России.
Об этом он рассказал в своем youtube-канале.
По словам эксперта, Китай и Соединенные Штаты сейчас формируют новую систему мирового порядка – двухполярный мир.
"Естественно, что они договариваются о сферах влияния. Я думаю, что Китай начал свою игру именно из-за этой ситуации. Потому что они договорились, что США разработали определенный план по разделу мировых сфер влияния", – говорит Жданов.
Эксперт утверждает, что на G20 Байден и Си Цзиньпин договорились об определенном плане двусторонних отношений.
"По итогам встречи между Байденом и Си Цзиньпином на G20 не был опубликован совместный коммюнике. Но каждая из сторон заявила, что глава Госдепа Блинкин должен этот план привезти в Пекин в январе 2023 года. Сейчас будут работать рабочие группы, а затем будут согласовывать переговорную позицию", – говорит Жданов.
По его мнению, именно поэтому Китай, чтобы улучшить свою переговорную позицию, очевидно решил помочь России в войне. Соответственно появилась информация, что российские грузовые самолеты регулярно курсируют в КНР.
"На нашем поле боя строится новый мировой порядок. Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США по сферам влияния в мире", — подытожил эксперт.
Ранее ТСН.ua собрал все, о чем говорили президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин на саммите G20. Встреча лидеров США и КНР продолжалась около трех часов.
Украинский дипломат Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua прокомментировал, заключили ли США и Китай какой-либо ситуативный союз. А советник ОП Алексей Арестович объяснил, какой результат войны в Украине больше всего устроит власть Китая.
По информации издания Reuters, Пекин недоволен риторикой Путина о ядерном оружии.