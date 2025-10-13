Что задумал Путин: новый глава разведки Германии назвал планы диктатора

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Новоназначенный глава Федеральной службы внешней разведки (ФСВР) Германии Мартин Йегер заявил, что президент России Владимир Путин готов испытывать границы Европы и может спровоцировать «горячее противостояние» в любой момент.

Об этом Йегер сказал, выступая перед депутатами в Берлине, сообщает Bloomberg.

Новый глава немецкой разведки отметил, что Москву интересует подрыв единства НАТО, дестабилизация европейских демократий и усиление раскола внутри обществ. Йегер назвал повсеместными гибридные средства, которые Россия использует для этого.

Реклама

«Частота отдельных инцидентов представляет новый уровень противостояния — противостояния, в котором Россия считает нас противником и воюющей стороной», — отметил глава ФСВР Германии.

По его словам, Кремль маскирует свои истинные намерения, однако главная цель заключается в том, чтобы «проверить наши границы».

«В лучшем случае в Европе наблюдается холодный мир, который в любой момент может превратиться в горячее противостояние. Мы должны подготовиться к дальнейшей эскалации», — призвал Йегер.

Во время ежегодного слушания руководителей немецких спецслужб он предупредил, что угроза со стороны России является реальной уже сейчас, а не отдаленной во времени.

Реклама

«Наш противник не знает ни отдыха, ни передышки, и мы не можем сидеть сложа руки, считая, что возможная атака России не произойдет как минимум до 2029 года», — подчеркнул глава немецкой разведки.

Он подчеркнул, что Германия уже находится под прицелом Москвы, в частности из-за кибератак, кампании дезинформации и политического давления. По словам Йегера, такие противники как Россия интерпретируют сдержанность и мягкость как слабость — «мы должны сделать правильные выводы из этого».

Глава немецкой разведки также заявил, что Берлин должен быть готовым действовать активнее.

«Мы будем принимать более высокие риски контролируемым и последовательным образом», — сказал он, добавив, что новая стратегия потребует поддержки общества и политиков.

Реклама

«Помимо социальной поддержки, это требует доверия и поддержки политиков и законодателей. Вместе мы должны адаптировать закон ФСВР к реалиям новой эпохи», — подытожил Йегер.

Напомним, в конце сентября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа и Россия «больше не находятся в состоянии мира».

Заметим, в статье The Telegraph говорится, что Путин оказался в тупике, поскольку проигрывает экономическую войну быстрее, чем получает преимущества в Украине. Эксперты предупреждают: президент России может прибегнуть к эскалации, ища «легкие цели» в Европе и НАТО.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), Россия готовится к долговременному военному противостоянию за пределами Украины и планирует резко нарастить производство новейших танков Т-90М, создавая угрозу для НАТО.