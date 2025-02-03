Что задумал Путин по поводу переговоров: эксперт обратил внимание на поведение диктатора

Заявления президента России Владимира Путина о мирных переговорах не имеют значения. Диктатор показывает такую позицию только для успокоения Трампа и дестабилизации Украины.

Такое мнение высказал политолог Игорь Эйдман, передает "24 канал".

"Он готов к имитации переговоров с участием каких-либо статистов, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанием мирного соглашения", – объяснил Эйдман.

Политолог считает, что таким образом Путин хочет удовлетворить президента США Дональда Трампа, чтобы он успокоился. Якобы Россия ведет мирный процесс, не нужно давить и возобновлять помощь Украине.

Глава Кремля также стремится дестабилизировать ситуацию в Украине, объединив людей против Зеленского.

"Путин "копает" под Зеленского. Он действительно не хочет вести с ним переговоры и подписывать какие-то соглашения. Он хочет это делать с условным Януковичем, чтобы лишить Украину сопротивления и разбить украинскую армию, и потом взять "тепленькими". Поставить своего ставленника, который решится подписать капитуляцию", – предположил Игорь Эйдман.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его представители запланировали ряд встреч и переговоров с Украиной и Россией и "разными сторонами".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна участвовать в переговорах между Украиной и Россией.

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