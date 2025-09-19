Что задумали Путин с Герасимовым в отношении Украины: ISW расшифровал сигналы

Владимир Путин и Валерий Герасимов / © ТСН

Реклама

Кремль продолжает посылать сигналы о своих планах в войне против Украины. Последние высказывания президента России Владимира Путина и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова указывают на то, что Москва демонстрирует намерение выиграть войну на истощение.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 18 сентября Путин заявил о пребывании на передовой более 700 тыс. российских военных. Накануне же Герасимов утверждал, что армия РФ наступает «практически по всей линии фронта». По мнению экспертов, подобные заявления «соответствуют общей теории победы Путина, которая предусматривает, что у России есть ресурсы и боевые возможности для продолжения постепенного продвижения на неопределенный срок и победы в войне на истощение против Украины«.

Реклама

«Теория победы Путина основывается на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины Западом и способность Украины противостоять российской агрессии. Путин неоднократно заявлял о своей вере в то, что российские войска смогут достичь его военных целей на поле боя, даже если они продвигаются лишь небольшими темпами, поскольку Путин, вероятно, оценивает, что его войска смогут использовать свое преимущество в человеческих ресурсах и материальных ресурсах, чтобы подавить украинские силы», — говорится в отчете ISW.

Там отмечают, что риторика Путина и Герасимова является частью более широкой стратегии Кремля. Ее цель — заставить Киев и западных партнеров идти на уступки диктатору «из-за страха, что победа России неизбежна, а российская агрессия будет только усиливаться в будущем».

Впрочем, эксперты подчеркивают, что «победа России не является неизбежной, и что Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон России, чтобы заставить Путина изменить свои расчеты и начать добросовестные переговоры».

Также в отчете отмечается, что «российские достижения на поле боя дались дорогой ценой». В подтверждение этого приводятся слова главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, который 9 сентября сообщил, что с января 2025 года армия РФ потеряла 299 210 военных убитыми и ранеными.

Реклама

Специалисты добавляют: с учетом темпов продвижения оккупантов, «уровень потерь России является непропорционально высоким по сравнению с объемом захваченной территории».

Напомним, Герасимова поймали на лжи Путину об успехах РФ на фронте. Так. Начальник Генштаба заявил о «продвижении» российской армии почти на всех направлениях, что противоречит реальной ситуации на фронте. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что три последних наступления РФ провалились.