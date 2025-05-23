Что заставит Путина изменить подход к миру: аналитик назвал единственную вещь

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Единственная вещь, которая заставит президента России Владимира Путина изменить подход к миру в войне против Украины — это потеря захваченных территорий. Для этого нужна значительно большая военная помощь Киеву.

Такое мнение высказал аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк.

«Единственная вещь, которая действительно изменила бы российское восприятие ситуации, — это значительно большая военная помощь Украине, чтобы россияне начали терять те территории, которые они так тяжело захватывали в течение последних 18 месяцев», — считает Кларк.

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По его словам, ситуация на фронте могла бы кардинально измениться, если бы США снова выделили Украине 60 млрд долл. как это уже было в марте 2024 года.

«У Украины есть потенциал оттеснить российские войска назад — и, возможно, достаточно далеко. Если россияне начнут терять территорию, они станут значительно более заинтересованными в прекращении огня», — объяснил аналитик.

Относительно действия санкций, то он отметил — Россия научилась обходить ограничения, поэтому может с ними справиться.

«Единственное, что заставит Путина серьезно пересмотреть ситуацию, — это потеря территорий на поле боя в достаточно существенных масштабах», — акцентировал Кларк.

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Он также раскритиковал подход США. Аналитик сказал, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена «дала Украине достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить».

По оценкам Кларка, европейские оборонные мощности пока недостаточно развиты, чтобы сыграть ключевую роль в 2025 году, но ситуация может измениться, если война продлится в 2026-м.

«Тогда все будет выглядеть уже немного по-другому», — считает аналитик.

Что может принудить РФ к миру?

К слову, по мнению генерала армии Украины Николая Маломужа, есть четыре составляющие принуждения Путина к миру: давление на фронте и в экономике, на общество, окружение и самого российского диктатора, а также формирование модели европейской и глобальной безопасности.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на заседании «Рамштайн» в апреле отмечал, что единственный способ принудить Россию к миру — создать для нее самые сложные условия на поле боя и в международных отношениях.

А журналист Виталий Портников часто повторяет, что для окончания войны РФ против Украины есть два условия: такое экономическое состояние, которое не даст возможности продолжать войну; понимание Путина, что он способен политически дестабилизировать Украину.