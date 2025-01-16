Что заставит Путина остановить войну: мнение Портникова

Вопрос даже не о том, кто является президентом США.

Нет тех условий, которые удовлетворят российского диктатора Владимира Путина. Ему нужен полный контроль над Украиной.

Об этом в эфире Радио Свобода сказал журналист Виталий Портников.

"Согласиться, с тем, что США предоставят такой контроль России, это внешнеполитическое поражение, причем масштабное. Я думаю, сам Дональд Трамп и представители его администрации это понимают", — считает он.

Они могут надеяться, что Путин удовлетворится чем-то гораздо меньшим. К примеру:

территориальный контроль над теми территориями, которые он уже захватил;

обещаниями того, что Украина не вступит в НАТО.

"Платформы для реальных договоренностей не существует. Существует ли дорога к завершению войны? Да, она в уменьшении доходов России", — подчеркнул Портников.

Речь идет о санкциях против российских нефтегазовых гигантов, танкеров, перевозящих российскую нефть, удары Украины по российским нефтебазам. Журналист отмечает, что это действительно может заставить Путина задуматься о последствиях.

"Если у тебя нет денег, ты можешь иметь самые амбициозные планы. Но ты должен как-то их реализовывать", — завершил Портников.

Ранее Портников заявлял: пока РФ руководят представители ФСБ, тема возвращения Украине оккупированных Россией территорий никогда не будет обсуждаться на переговорах. Журналист Виталий Портников считает, что Украина останется исключительно на территории, которую удастся вооруженным путем защитить от российской агрессии.

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