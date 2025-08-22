Что заставит Путина сесть за стол переговоров: эксперт назвал два фактора

Владимир Путин / © Associated Press

Есть две вещи, которые могут вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров: значительное усиление ВСУ и санкции против Китая.

Такое мнение усилил эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире "Эспрессо".

«Сейчас очевидно, что мы не приблизились к завершению войны ни на йоту. Дальше продолжается очередной провал и виток абсурда, начавшийся еще в Джидде. Россия ни тогда не была настроена на переговоры, не настроены там и сейчас вести мирные переговоры», – объяснил Несвитайлов.

Также эксперт назвал два ключевых фактора, которые могли бы изменить ситуацию:

Масштабное увеличение военной помощи Украине . Несвитайлов подчеркнул, что Украина должна получить оружие на миллиарды долларов «здесь и сейчас», чтобы создать серьезные проблемы для российской армии на фронте, вплоть до отступления. Введение санкций против Китая . По мнению эксперта, санкции следует налагать не на Индию, а именно на Китай, являющийся «основным спонсором и тылом РФ».

Несветайлов подытожил, что без этих двух факторов у Путина нет никаких причин договариваться о мире и останавливать войну.

Напомним, на уровне лидеров Украины и агрессорки РФ должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо ладят между собой».

Это заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована , потому что ее повестка дня «совершенно не готова».