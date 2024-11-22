Что заставит РФ соблюдать договоренности о мире: Ходжес назвал способ

Американский генерал уверен, что Россия не придерживается любых договоренностей. Россию может только заставить.

Заставить Россию соблюдать мирные договоренности сможет только присутствие военных стран Европы, США, Канады на территории Украины.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью Radio NV.

По его словам, нет никаких оснований полагать, что россияне будут придерживаться любых договоренностей, если только не будет очень мощной силы, которая заставит их это сделать.

"Такой силой могут стать европейские солдаты, американцы и канадцы, которые были бы в Украине для обеспечения таких договоренностей. Я, честно говоря, был бы очень удивлен, если бы Россия согласилась на это", — сказал Ходжес.

Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, удастся ли завершить войну в Украине в 2025 году.

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