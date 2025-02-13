Что Зеленский сказал Трампу о соглашении по металлам: подробности от СМИ

Украина сейчас анализирует драфт финансового соглашения с США относительно редкоземельных полезных ископаемых. Свой ответ Киев намерен предоставить в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США Дж. Д. Венсом.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

По словам источника, во время телефонного разговора Зеленский сказал Трампу, что Украина получила драфт соглашения по редкоземельным металлам и начала анализировать предложение. Ответ будет в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США.

"Готовимся сделать все максимально эффективно, чтобы принести больше пользы Украине и Америке и сделать это успехом. Сам президент Трамп не обращался подписать это соглашение, обсуждение шло с министром финансов США. Президент Трамп все воспринял в разговоре положительно", – сообщил источник издания.

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что Зеленский не подписал финансовое соглашение о редкоземельных полезных ископаемых, которое ему предлагал министр финансов США Скотт Бессент. Президент Украины сказал, что Киев хочет изучить детали документа как можно быстрее.