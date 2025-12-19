- Дата публикации
Что ждет НАТО в случае затяжной войны: неутешительный прогноз командующего ВМС
Западным вооруженным силам необходимо готовиться к более сложному полю боя, считает командующий.
Вооруженным силам НАТО пока не хватает устойчивости для продолжительной войны. Западным вооруженным силам необходимо готовиться к более сложному полю боя, начиная от киберугроз и заканчивая военными.
Об этом заявил вице-адмирал Королевского флота Великобритании, возглавляемый Объединенным морским командованием НАТО Майком Атли, сообщает Bloomberg.
«У НАТО есть преимущество перед Россией в возможностях, но не обязательно Альянс способен поддерживать эти возможности в течение длительного периода непрерывных боевых действий», — считает он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на прошлой неделе заявил, что Москва может быть готова применить военную силу против Альянса в течение пяти лет. По его словам, НАТО должно быть готово к масштабам войны, которые переживали предыдущие поколения европейцев.
Президент России Владимир Путин уверял, что его страна не будет нападать на НАТО.