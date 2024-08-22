Что ждет Путина после Курской операции: прогноз от офиса Зеленского

Подоляк не исключает, что в России может произойти "классический бунт".

Операция в Курской области существенно влияет на то, что будет происходить в России дальше. Не стоит ожидать протеста революционного типа, но будет дестабилизация и окончательная потеря лояльности к диктаторской вертикали.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "24 канал".

Как отметил Подоляк, для граждан России война началась 6 августа после того, как украинские войска начали Курскую операцию. Сегодня россияне понимают – если война уже идет на Курщине, им придется платить. Такая ситуация будет оказывать существенное влияние на настроение внутри российского общества.

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Советник главы ОП отметил, что месяц назад, еще до начала Курской операции, все считали, что Россия уже привыкла к войне, имеет определенный ресурс, давит на Донецком направлении, и это уже необратимый процесс. Но Украина внезапно сделала несколько креативных ходов, которые существенно меняют все. В частности, украинцы повлияли на мировоззрение стран-партнеров.

"Сегодня они (партнеры Украины – ред.) уверены, что в этой войне можно получить другие результаты, чем они ожидали. И далее будет, это не просто слова", – сказал Подоляк.

По его мнению, Курская операция и дискурс вокруг нее, массовые дроновые атаки по объектам в России, постоянное увеличение кибератак на информационное пространство страны-агрессора, окончательная дискредитация концепции "русского мира" в странах Европы оказывают существенное влияние на то, что дальше будет происходить в РФ.

"Протеста революционного типа в России сегодня не будет, но будет дестабилизация и шоковая реакция. Это окончательная потеря лояльности к диктаторской вертикали. Когда российское сообщество достигнет дна в ожидании чего-то от Владимира Путина и начнут возвращаться люди с войны с оружием, может быть классический бунт. Россияне будут недовольны тем, что их обманули. Им обещали тотальное доминирование через насилие", – рассказал советник руководителя ОП.

Он прогнозирует, что россияне будут обвинять Путина и будут переносить свою ненависть на него. Это будет основополагающее разрушение авторитарной вертикали с элементами тоталитаризма.

"Ведь одно дело — два года говорить, что российские войска практически зашли в Одессу. А другое — говорить, мол, мы-то в Одессу практически зашли, но сейчас война идет в Курской области и нам надо думать, что с этим делать", — сказал Подоляк.

Напомним, издание Associated Press заявило, что замалчивание Путиным потерь территорий и военных на Курщине может разозлить российские элиты.

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