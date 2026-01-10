Что ждет Украину и мир в 2026 году: прогноз Портникова

Виталий Портников / © elle.rs

Мир входит в фазу глубокой нестабильности, где война в Украине переплетается с политическим кризисом в США и угрозой раскола НАТО. Прогноз на 2026 год предусматривает системные удары по энергетике, отсутствие прогресса в переговорах и риск эскалации между Вашингтоном и Пекином из-за вопроса Тайваня.

Об этом рассказал известный журналист и политический обозреватель Виталий Портников на странице в Facebook.

По его мнению, следующий год будет еще сложнее предыдущего, поскольку «этот хаос будет только усиливаться» не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

Фронт и энергетическая война

По прогнозу аналитика, боевые действия в 2026 году останутся системными, хотя их интенсивность может снизиться по сравнению со второй половиной 2025-го. Основной удар агрессора снова будет направлен на гражданскую инфраструктуру.

«Россия и дальше будет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно на левом берегу Днепра. Их цель — снова вызвать блэкауты и разорвать систему», — отмечает Портников.

Украина, в свою очередь, сосредоточится на истощении российского бюджета из-за атак на нефтеперерабатывающую отрасль РФ. Портников подчеркивает, что это будет работать в синергии с новыми американскими санкциями. При этом он скептически оценивает дипломатический трек: по его мнению, переговоры будут продолжаться «без реальных результатов».

Риски для Запада и «Гренландский сценарий» и «Гренландский сценарий»

Одной из самых сенсационных частей прогноза является угроза единству коллективного Запада. Обозреватель предполагает, что внутренние амбиции США могут поставить под удар существование НАТО.

«Худший сценарий — это силовая попытка США установить контроль над Гренландией. Это стало бы катастрофой, которая поставила бы под сомнение будущее НАТО и вызвала бы раскол в ЕС», — предостерегает журналист.

Параллельно с этим Россия будет усиливать гибридную войну в Европе, пытаясь дестабилизировать страны ЕС из-за невозможности достичь быстрых побед непосредственно на фронте.

Фактор Трампа и Китай

Внутренняя ситуация в США в 2026 году будет диктоваться логикой выживания Дональда Трампа у власти. На фоне выборов в Конгресс и угрозы импичмента, решения Вашингтона могут стать непредсказуемыми.

«Многие решения администрации Трампа, которые могут показаться нелогичными с точки зрения внешней политики, на самом деле будут вполне рациональными с точки зрения логики его личной борьбы за выживание во власти», — считает обозреватель.

Этой внутренней слабостью США может воспользоваться Китай. Портников не исключает, что Си Цзиньпин начнет использовать тему Тайваня для прямого шантажа Белого дома, пытаясь укрепить позиции Пекина в регионе, пока внимание Запада распылено на внутренние конфликты и войну в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что Портников отмечал, что предстоящая встреча лидеров «Коалиции желающих» должна стать не просто очередной площадкой для слов поддержки, а этапом перехода к реальным действиям.