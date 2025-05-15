Что ждет Украину после переговоров в Стамбуле: эксперт рассказал

Путин и Зеленский

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Россия не демонстрирует искренней заинтересованности в мирных переговорах, ведь на поле боя на данный момент имеет локальные продвижения.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV, комментируя предстоящую встречу украинской и российской делегаций в Турции.

«Мое личное видение — что встреча ничем не завершится от слова совсем. Потому что контингент, который отправил Кремль — это не политические лидеры, не министр иностранных дел, а военные и помощники президента», — объяснил Ступак.

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Он подчеркнул, что у российской делегации нет мандата на мирные переговоры, а РФ не заинтересована в диалоге, пока не будет патовой ситуации на фронте. В частности, в последнее время зафиксировано продвижение в районе Покровска и Константиновки, где войска РФ пытаются создать полуокружение.

«Для России нет смысла останавливаться. Они видят, что Украина проседает, и пытаются дожать. Поэтому мирные переговоры только откладываются», — добавил он.

Ступак также призвал к реакции со стороны США: «Наш президент сделал решительный шаг. Ждем ответа Америки. Надеюсь, Украина получит все необходимое вооружение».

Отдельно эксперт подверг критике стратегию президента США Дональда Трампа, назвав ее неэффективной. «Чем больше Трамп говорит, тем меньше выполняет. Если не будет решительных действий, помощь Украине может остаться только на словах», — подытожил Ступак.

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Напомним, в Стамбуле 15 мая должны пройти переговоры между украинской и российской делегациями. Несмотря на публичную готовность президента Владимира Зеленского лично принять в них участие, президент России Владимир Путин на переговоры не приедет.