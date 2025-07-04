Что ждет Украину после разговора Трампа и Зеленского: эксперт поразил заявлением

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Общественный деятель и президент республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус выразил оптимизм по поводу недавнего телефонного звонка между президентами Украины и США.

Такое мнение он высказал в эфире КИЕВ24.

Пинкус заявил, что личный контакт Зеленского с Дональдом Трампом — это необходимый шаг для продолжения поддержки, ведь Трамп ранее обещал не покидать Украину один на один с агрессией Кремля.

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В то же время, Пинкус подчеркнул: настоящий властный вес находится в руках Конгресса США. Мол, именно там решаются судьбы дальнейших решений о помощи.

Он отметил, что «Сегодня там идет буря — помощь Украине — все в шоке. Такого не должно быть».

Пинкус добавил, что показательным сигналом стала «вчерашняя ночь» в Украине, намекая на масштабные атаки окупантов. Это повысило мотивацию к решительному реагированию.

«Я оптимистичен — давайте ждать ближайшие дни хороших новостей», — подытожил он.

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Президент США Дональд Трамп недавно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Это событие прокомментировал глава украинского государства Владимир Зеленский. По его словам, он сомневается, что между Трампом и Путиным существуют общие идеи или темы для обсуждения, ведь они кардинально разные люди.

После этого Зеленский также пообщался с Дональдом Трампом. Во время разговора он поблагодарил за поддержку США и обсудил стратегические направления дальнейшего сотрудничества. Основное внимание было уделено укреплению противовоздушной обороны, возможностям совместного производства беспилотников и развитию взаимных инвестиционных проектов.