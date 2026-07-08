Что ждет Украину в следующие 6 месяцев: в НАТО назвали сценарий войны до конца года

Прогноз на полгода: в НАТО рассказали, готова ли Россия остановить войну

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Наиболее вероятным развитием событий на фронте между Украиной и РФ в ближайшие шесть месяцев в НАТО называют продолжение изнурительной позиционной войны.

Об этом заявил на полях саммита НАТО в Анкаре заявил высокопоставленный чиновник Альянса, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам представителя Альянса, НАТО полностью поддерживает дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и продолжительного мира. В то же время, нет никаких реальных сигналов о том, что руководство России готово изменить свои агрессивные намерения или пойти на серьезные уступки за столом переговоров.

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«Хотя за столом переговоров многое может измениться, мы до сих пор не видим реальных признаков изменения позиции России или того, что Кремль готов пойти на какие-либо значимые уступки», — сказал собеседник.

По его мнению, Россия, вероятно, будет стараться сохранить свое превосходство на земле, но российские продвижения будут в основном тактическими.

Кроме того, чиновник НАТО отметил, что заявления диктатора Путина и его соратников свидетельствуют, что «их первоначальные территориальные требования остаются в силе, как и их призыв к нейтралитету Украины и жалобы на так называемые коренные причины войны».

Ранее президент Зеленский заявил о переходе в решающую фазу войны.

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Тем временем в Defense Express заявили о критическом состоянии противоракетного щита Киева и возвращении к условиям 2022 года.

Британская газета Financial Times считает, что Путин не остановится по меньшей мере до 2027 года.

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