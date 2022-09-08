Что ждет ВСУ и Украину осенью-зимой: прогноз Жданова

По словам эксперта, чаша весов на фронте уже склонилась на украинскую сторону.

ВСУ переходят от позиционной войны к контрнаступательным действиям и уже осенью могут уволить и Херсон, и не только его.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Фактам".

По его словам, в скором времени украинцы смогут говорить о существенных победах и об освобождении некоторых временно оккупированных территорий.

"Мы сейчас находимся в той стадии, когда переходим от позиционной войны к контрнаступательным действиям. А вот когда такие действия перейдут в большое контрнаступление? Об этом пока сложно говорить. Все будет зависеть от поступления оружия. Но перспективы у нас хорошие. Я думаю, что осенью мы уже сможем и Херсон освободить, и не только его", – говорит Жданов.

Жданов обратил внимание, что российская армия постепенно снижает свой общий потенциал. оккупанты уже сейчас не в состоянии идти в какое-то полномасштабное наступление.

"У них из-за больших потерь снижается качество личного состава. А у нас, напротив, боеспособность армии только укрепляется благодаря тому, что мы имеем возможность продолжать обучать свой личный состав, что в Украину приходит все больше современной западной военной техники. Сейчас чаша весов уже склонилась на нашу сторону ", – подытожил он.

Ранее Олег Жданов назвал две простые причины, почему ВСУ не могут разрушить мосты одним ударом.

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