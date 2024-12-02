Что же было в загадочном чемодане Шольца: канцлер открыл тайну

Заметим, что чемодан Шольца уже вызвал волну новых мемов в Сети.
Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос, который сегодня заинтересовал многих украинцев и немцев – что же он привез в своем таинственном серебристом чемодане, который заметили в руках политика, когда он сходил с поезда.
Об этом Шольц кратко ответил во время совместной с президентом Зеленским пресс-конференции в Киеве сегодня, 2 декабря.
"Насколько подробно вы это хотите знать?" — переспросил Шольц у журналистки.
Такая реплика канцлера рассмешила присутствующих и, в частности, президента Зеленского.
"Это те вещи, которые берут в дорогу. То, во что нужно переодеваться... белье и все остальное, что вам нужно", — ответил канцлер Германии.
"Эта сцена рассказывает две вещи об украинцах. Во-первых, что даже спустя почти три года после начала агрессивного конфликта России против их страны они все еще находят в себе силы шутить. Во-вторых, что их ожидания от Германии по-прежнему высоки. Сможет ли Шольц их оправдать?", — комментирует инцидент немецкое издание Der Spiegel.
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УКРАИНЦЕВ УДИВИЛ ЧЕМОДАН ШОЛЬЦА! Стало известно, что он в нем привез
Заметим, что чемодан Шольца уже вызвал волну новых мемов в Сети.
Напомним, что сегодня, 2 декабря, в Киев с официальным визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он рассказал, что Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь.
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