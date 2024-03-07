Чтобы баллотироваться в президенты, нужна большая смелость: Байден предложил фанатам Гейли присоединиться к демократам

«Я хочу четко заявить – для них есть место в моей кампании», – заметил Байден.

Американский президент Джо Байден считает смелой президентскую кампанию Никки Гейли, которая противостояла бывшему президенту Дональду Трампу на праймериз Республиканской партии и призвал ее сторонников объединиться с демократами.

Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, пишет Укринформ.

«Чтобы баллотироваться в президенты, нужна большая смелость. И это особенно актуально для современной Республиканской партии, где немногие решаются говорить правду о Дональде Трампе», — отметил Байден.

Мол, Гейли была готова говорить правду о Трампе: «О всегда сопровождающем его хаосе, о его неспособности отличить добро от зла, о его страхах перед Путиным».

В этой связи глава Белого дома обратил внимание на то, что Трамп дал понять: ему не нужны поклонники Гейли.

«Я хочу четко заявить – для них есть место в моей кампании», – подчеркнул Байден.

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Президент признал, что между его кампанией и электоратом Гейли существуют значительные политические разногласия. Однако, указал он, существуют «фундаментальные вопросы», объединяющие позиции, такие как поддержка НАТО и сохранение демократии.

Напомним, Никки Гейли поддержала военную помощь Украине и раскритиковала Джо Байдена, заявила, что США должны предоставить Украине всю необходимую помощь, чтобы американским военным не пришлось воевать с Россией.

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