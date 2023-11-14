До конца года Франция подготовит 7000 украинских бойцов в экстремальных условиях, используя остатки животных на полигонах.

Франция к концу этого года планирует подготовить 7000 украинских военных. Это произойдет в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи нашей стране, начавшейся еще год назад.

Об этом сообщает Politico и Associated Press.

С 5:30 до 20:00 шесть дней в неделю французы обучают своих украинских коллег навыкам штурма окопов и ведения пехотного боя, в частности в городской и лесной местности. Как говорят сами французские военные, они пытались сделать украинских воинов "более смертоносными и теми, кого тяжело убить".

Есть надежда, что западная тактика поможет Украине выйти из "тупика". Этот курс был адаптирован в ответ на критику украинцев, что не очень хорошо подходит для того типа войны, с которым мы столкнулись в войне против россиян. А поскольку Украина, вероятно, имеет самый большой боевой опыт среди всех вооруженных сил на Западе, часть преподавания теперь идет в другом направлении.

Одним из моментов, который критиковали украинцы, было неучтение фактора широкого применения беспилотников.

Кроме того, французские инструкторы пытались приблизить условия обучения к реальным, поэтому оставили останки мертвых животных в комплексе блиндажей и рвов, чтобы "закалить войска до кровопролития на поле боя".

Обучение украинских военных стоит Франции около 300 миллионов евро, говорится в отчете парламента. Но французская армия тоже выигрывает от этого. Там говорят, что это в их интересах, ведь французские подразделения также проходят обучение, и это способствует их подготовке, поэтому это взаимовыгодная ситуация.

С самого начала ЕС планировалось подготовить 15 тыс. солдат. Однако теперь цифра увеличена до 35 тысяч. К обучению присоединились почти все страны-члены ЕС. В частности, в США подготовили около 18 тыс. военных. Учения в основном проходили в Германии. В настоящее время подготовку проходят еще 1000 человек.

В Великобритании военную подготовку прошли 30 тысяч украинских военных. Солдаты помимо базовой подготовки с оружием и оказания первой медицинской помощи обучаются специальным военным ноу-хау.

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