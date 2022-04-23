Чтобы донести до Путина: Зеленский анонсировал визит генсека ООН в места пыток украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящий визит в Киев генсека ООН Антониу Гуттереша, заявил, что государство ожидает от него стопроцентную поддержку. Глава государства также анонсировал вероятное посещение генсеком мест пыток украинцев, чтобы иметь точную точку зрения, которую можно будет донести до президента России Владимира Путина.

Президент выразил надежду, что визит Гуттереша – "реально о помощи, а не о политическом туризме".

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции 23 апреля.

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"Мы будем встречать генерального секретаря, который приедет к нам. Будем общаться с ним. Мне кажется, что мы сделали много шагов, чтобы и его позиция изменилась, и его позиция укрепилась в поддержке Украины. У меня было несколько личных встреч с ним. Я достаточно твердо говорил ему, что нельзя иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией", – рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что ожидает стопроцентной поддержки от генсека ООН.

"Стопроцентную, потому что 100% правда на нашей стороне и война у нас. Думаю, после приезда, если будет время у генерального секретаря – думаю, у него очень уважаемый статус, ему обязательно нужно посетить сначала наши места, где были пытки и где уничтожили наших людей, а потом уже найти время для "уважаемых из Москвы", – рассказал Зеленский.

"Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точную точку зрения, которую генеральный секретарь может донести в Москве на встрече с президентом этого государства. Потому что если просто приехать в Киев и пообщаться – этого мало. Поэтому я считаю, что прежде всего надо понять, что у нас происходит, поэтому многим лидерам я предлагал всегда, если они едут в Москву, в Российскую Федерацию, сначала понять, что происходит здесь, если это реально о помощи, а не о политическом туризме. Думаю, он это увидит – и его мнение по Украине еще окрепнет», – пояснил Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что передавать ту или иную информацию Путину через дружественные страны не даст желаемого результата.

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