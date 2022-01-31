"Чтобы ее не пришлось применять": Кулеба объяснил, для чего Украине оружие

"Чтобы ее не пришлось применять": Кулеба объяснил, для чего Украине оружие

По его словам, десятки тонн оборонительного оружия, которые сегодня прибывают в Украину – это тонны аргументов, усиливающих переговорную позицию Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил необходимость поставок оружия от западных партнеров на фоне угрозы вторжения РФ.

Об этом глава МИД заявил во время онлайн-брифинга.

"Десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину — это тонны аргументов, усиливающих переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно для того, чтобы его не пришлось применять", — отметил Кулеба.

Напомним:

Польша предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны.

Также о готовности предоставить Украине оружие и военную технику на фоне растущей угрозы со стороны России заявила Дания.

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