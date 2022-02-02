"Чтобы Кремль не считал это блефом": в МИД рассказали, что страны Европы могут сделать для помощи Украине

Кулеба подчеркнул, что каждая страна может выбрать, чем она поможет Украине.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Европа сейчас может помочь Украине в противостоянии с агрессией России. По его словам, у европейских партнеров есть возможность сделать три вещи.
Об этом он сказал на брифинге в Киеве.
"Каждая страна может выбрать, чем именно она может помочь: это может быть вооружение, может быть амуниция и т.д. Это вопрос политической воли", — сказал глава МИД.
По его словам, для помощи Украины в борьбе с агрессией Кремля европейские партнеры могут сделать следующие три вещи:
- Иметь единую позицию о неприемлемости требований страны-агрессора;
- Финализировать перечень санкций, ожидающих Россию в случае нового вторжения, и обнародовать его, чтобы Кремль не считал это блефом.
- Помочь Украине в укреплении ее обороны, в частности, в сфере кибербезопасности.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что оружие Запада, санкции и дипломатия – это три главных элемента в сдерживании российской агрессии.
Как сообщалось, Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате для дипломатического урегулирования военного конфликта, который на Востоке развязала Российская Федерация.