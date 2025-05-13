«Чтобы не было манипуляций»: Зеленский ответил, полетит ли в Турцию на переговоры

Президент Владимир Зеленский о переговорах в Турции / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Турцию готов к личной встрече с диктатором Путиным.

Об этом глава государства заявил сегодня, 13 мая, в ходе встречи со СМИ.

«Я буду 15 числа в Турции и готов к встрече с Путиным. Мы будем встречаться с Эрдоганом в Анкаре, но готовы переехать в Стамбул, если Путин хочет этого и скажет, что он полетит только в Стамбул, а не в Анкару. Чтобы не было никаких манипуляций, будет встреча в Анкаре. И 15 мая она будет проходить. Мы все понимаем с лидерами и работаем ради одного — для завершения войны», — отметил Зеленский.

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Он отметил, что главным результатом этой встречи в Турции должно стать прекращение огня. Это шаг к завершению войны.

«Если будет Путин, он должен подтвердить намерение прилететь», — подытожил президент Украины.

Напомним, что российский диктатор Путин отверг предложение о перемирии и заявил, что нужно вернуться к переговорам в так называемом «стамбульском формате», как это было в марте 2022 года. Эти переговоры он назначил на четверг, 15 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

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Кроме того, Трамп рассказал, чего ждет от переговоров в Стамбуле. Также глава Белого дома ответил, полетит ли лично на переговоры в Турцию.