Чтобы не было причин для отказа: Симмонс объяснила, что Украине нужно выполнить для вступления в НАТО

Украина потребовала оперативной совместимости украинской армии с армиями НАТО еще до начала полномасштабной войны России. Решение о вступлении Украины в НАТО связано с оборонными реформами.

Об этом посол Британии Мелинда Симмонс заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее мнению, насчет вступления Украины в НАТО "есть элемент политического решения". Но она также подчеркнула, что существует тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением. Ведь если не будет прогресса в соответствующих реформах, это будет очень удобной причиной для тех, кто "менее заинтересован в продолжении расширения числа членов" (Альянса. – Ред.).

В то же время Симмонс подчеркнула, что эта реформа необходима не только для вопроса вступления или не вступления Украины в НАТО, она важна для того, чтобы в будущем иметь сильную армию.

"И, честно говоря, единственное, что сделала эта война, которой никто не хотел, — она ​​показала, насколько украинские Вооруженные силы способны действовать со стандартным оборудованием НАТО. Но на самом деле мы это знали еще до войны. Мне жаль, что им пришлось пройти проверку Но мы уже знали, что проблема не в совместимости, в том смысле, что это уже было выполнено, речь шла об институциональной реформе оборонных механизмов, оборонных закупок, человеческих ресурсов обороны и т.д., где, как мы все знаем, придется еще проделать много работы", — объяснила Симмонс.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сами страны-члены НАТО должны понимать, что им нужна Украина, в том числе для укрепления восточного крыла Альянса. Зеленский подчеркнул, что если Украина не выстоит в войне с Россией, то следующими станут страны НАТО.

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