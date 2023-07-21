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Чтобы не допустить сопротивления: во временно оккупированных Олешках проходят обыски

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Чтобы не допустить сопротивления: во временно оккупированных Олешках проходят обыски

Российские военные очень боятся украинского сопротивления / Фото: Associated Press

В Олешках продолжаются вражеские обыски.

Активисты движения сопротивления "Желтая Лента" сообщают, что оккупанты проводят обыски у местного населения.

О них пишут в социальных сетях.

оккупанты проверяют наличие российского паспорта, спрашивают сведения о родственниках. Таким образом оккупанты оказывают давление на местное население Олешки, потому что боятся украинского сопротивления.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС около полутысячи жителей Олешек, вероятно, погибли, потому что РФ запретила эвакуацию.

Также в Олешках кафиры забрали у местных лодок и не выпускали людей.

Легитимный мэр Олешек Евгений Рыщук отмечал, что на подтопленной территории – хаос, сказать, сколько людей погибли, невозможно.

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Дата публикации
Просмотры
109
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