Чтобы не допустить сопротивления: во временно оккупированных Олешках проходят обыски

В Олешках продолжаются вражеские обыски.
Активисты движения сопротивления "Желтая Лента" сообщают, что оккупанты проводят обыски у местного населения.
О них пишут в социальных сетях.
оккупанты проверяют наличие российского паспорта, спрашивают сведения о родственниках. Таким образом оккупанты оказывают давление на местное население Олешки, потому что боятся украинского сопротивления.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС около полутысячи жителей Олешек, вероятно, погибли, потому что РФ запретила эвакуацию.
Также в Олешках кафиры забрали у местных лодок и не выпускали людей.
Легитимный мэр Олешек Евгений Рыщук отмечал, что на подтопленной территории – хаос, сказать, сколько людей погибли, невозможно.
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