"Чтобы не платить кровью граждан": Кулеба призвал США и ЕС "конкретными делами" поддержать Украину

Кулеба заявил, что ошибки 2014 года не имеют права на повторение.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что в случае нового полномасштабного нападения РФ на Украину, страны-партнеры поддержат Киев "конкретными делами" — жесткими санкциями против Российской Федерации.

Об этом сообщил глава МИД на брифинге.

Кулеба заявил, что ошибки 2014 года не имеют права на повторение.

"Наша позиция — Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение... Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях России. Мы об этом откровенно говорим. У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддерживают нас, ни в том, что поддерживают не только словами, но и конкретными делами. Ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет другого выхода, кроме как применить жесткие санкции против Российской Федерации", — сказал глава МИД.

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что остановить потенциальное вторжение России в Украину удастся только с помощью мощного пакета сдерживания РФ.

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