Чтобы пережить зиму: Шмыгаль заявил о выделении $1 млрд для Украины

Половина этих денег – гранты, а остальные – товары, услуги и дополнительные кредиты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страны-партнеры предоставят государству около миллиарда долларов для прохождения зимнего периода.

Об этом глава правительства заявил после инициированной Украиной и Францией конференции в Париже, сообщает "Укринформ".

"Наш результат конференции – около 500 миллионов долларов грантовых средств, совершенно новых средств, о которых договорились на этой конференции. И еще – около 500 миллионов долларов в товарах, услугах и дополнительных кредитах для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики", – рассказал Шмыгаль.

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Он уточнил, что Украина получит от Франции 125 млн евро на генераторы, LED-лампы и техническое обслуживание Южноукраинской АЭС. От Испании – 163 единицы разного оборудования для подстанций, а от Канады – 50 осветительных башен для ремонта энергобъектов ночью.

"Главный итог дня – вполне конкретная помощь Украине, чтобы мы прошли эту зиму с наименьшими потерями. Создали действенную и эффективную платформу солидарности с Украиной. Она будет обобщать информацию о наших потребностях и обеспечит механизм мгновенного ответа наших партнеров", – написал премьер в сети.

Напомним, ранее послы стран Евросоюза единогласно согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 18 млрд евро.

Канада уже передала Украине 15 генераторных осветительных башен для обеспечения работы энергетиков в темное время суток.

По словам президента Владимира Зеленского, Украине для того, чтобы пережить зиму, необходимы несколько категорий оборудования: трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки, поставки электричества из стран ЕС, больше газа и направление спецмиссий на объекты критической энергетической инфраструктуры .

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