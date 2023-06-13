Чтобы помочь контрнаступлению ВСУ: Макрон обещает активизировать поставки оружия Украине

Президент Франции считает, что война в Украине уже обернулась для РФ стратегическим и геополитическим провалом.

Франция активизирует поставки военной поддержки Украине, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ, заявил президент Эммануэль Макрон.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Reuters.

"Мы сделали все, чтобы помочь (контрнаступлению – ред.). Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и бронетехники… Мы продолжим в ближайшие дни и недели", – заявил французский лидер.

Он также отметил, что война в Украине – стратегический и геополитический провал России. Макрон считает очевидным тот факт, что россиянам Украину не завоевать.

"Украина защищается с образцовым мужеством… Поэтому наша непреклонная поддержка Украины должна продолжаться: будь то политическая, военная, экономическая, гуманитарная поддержка или помощь в восстановлении", — пояснил президент Франции.

Он заверил, что западные союзники позаботятся о том, чтобы РФ проиграла в войне и больше не смогла повторить похожую агрессию. Макрон убежден, что победа Украины будет способствовать миру и безопасности во всем европейском континенте.

Помощь Украине по поводу НАТО и в войне

Напомним, Макрон, Дуда и Шольц встречались в Париже 12 июня, чтобы обсудить стремление Украины к членству в НАТО и гарантии безопасности от союзников.

Заметим, ранее члены Альянса отмечали, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война. Однако ряд государств-членов настаивают на разработке гарантий безопасности для Украины до вступления в Альянс.

По данным источников в Пентагоне, США 13 июня планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины с оружием на 325 млн дол.

Встреча Макрона, Шольца и Дуды: что ждать Украине

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