Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Об этом пишут рос "СМИ".

Причем борт министра иностранных дел РФ преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.

Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало.

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Добавим, что ранее Россия созвала заседание Совбеза ООН после атаки на хуситов в Йемене.

Напомним, Россия хочет лишить Украину одного из самых важных союзников.

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