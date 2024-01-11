"Чтобы предотвратить войны в Европе": Эстония увеличит до 1,2 миллиарда евро поддержку Украины

Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего оборонного бюджета в течение 2024-2027 годов.
Эстония не будет останавливаться в оказании помощи Украине, поэтому долгосрочный взнос Таллина с начала полномасштабной войны и до 2027 года будет достигать 1,2 млрд евро.
Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил 11 января на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Таллинне.
В ЕС нужно нарастить производство оружия для Украины
Карис подчеркнул, что Украина нуждается в больших и лучших видах вооружений. Так что в Евросоюзе должны увеличивать производства вооружений, чтобы Киев получал все необходимое "не завтра, а уже сегодня".
"Наши действия должны быть направлены на то, чтобы предотвратить какие-либо агрессивные войны в Европе в будущем", — отметил эстонский лидер.
Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего оборонного бюджета с 2024 по 2027 год
Он заверил, что Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько будет продолжаться война. По словам Кариса, его страна в течение 2024-2027 годов будет предоставлять Украине 0,25% своего национального оборонного бюджета.
"Мы поощряем все другие страны также оказывать помощь Украине столько, сколько они смогут до того момента, пока Россия не остановит войну", – сказал президент Эстонии.
Читайте главные новости дня:
- "Сталинград" для Китая: влияние Путина на Си Цзиньпина и предстоящая война Пекина – интервью с тайваньским экспертом
- Дефицит мужчин из-за мобилизации: как изменился рынок труда Украины и какой шанс появился у женщин 45+
- Беспилотники атаковали три области РФ: Минобороны умалчивает последствия ударов
Карис также напомнил, что в рамках ЕС уже была оказана поддержка Украине на сумму около 8 млрд евро. Политик убежден, что эту поддержку следует продолжать.
Напомним, в середине декабря 2023 года правительство Эстонии приняло решение передать Украине пакет военной помощи на 80 млн евро.
Добавим, 10 января президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о предоставлении Украине долгосрочной военной помощи на 200 млн евро.
Читайте также: