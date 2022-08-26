"Чтобы Путин не выиграл войну": Шольц объяснил мотивацию помогать Украине

Правительство ФРГ будет взвешено подходить к вопросу поставки Украине вооружения, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц пообещал это землякам во время "Диалога с гражданами", — пишет Укринформ.

«Целью остается, чтобы Путин не выиграл войну, чтобы был сохранен суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И потому мы смотрим, что делают другие», – сказал Шольц.

В то же время, Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из украинско-российской в совсем другую войну.

Он подчеркнул, что захватническая война России против Украины есть нарушения всех принципов, которые Европа и мир согласовали в последние десятилетия.

«Речь идет о том, что нельзя менять границы с помощью силы, и мы не начнем листать учебники истории, чтобы выяснять, где проходили границы 200-300-500 лет назад и говорить: это когда-то принадлежало мне, и я хочу это обратно. Если все будут делать так в Европе или в другом мире, у нас будет война еще на пару веков», — резюмировал Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Запад никогда не признает так называемые "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ.

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